ghettoplan

Fredericia: Regeringen skyder forbi, når den stiller krav til familier i Sønderparken og Korskærparken om at sende børn i institution. Børnene er der allerede. Det viser Fredericia Kommunes opgørelser.

- I forhold til vores opgørelser har vi ikke børn, der bliver omfattet af denne del af udspillet her i Fredericia, oplyser konstitueret kommunaldirektør Annemarie Zachoe-Broe.

Et udsat boligområde Sønderparken optræder på regeringens liste over landets 57 udsatte boligområder.



De karakteriseres som et fysisk sammenhængende alment boligområde med mindst 1.000 beboere.



Området skal opfylde mindst to af følgende kriterier:



Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.



Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 40 pct.



Antallet af dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,7 pct. af antallet af beboere.



Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 pct.



Den gennemsnitlige bruttoindkomst i alderen 15-64 år i området, eksklusive uddannelsessøgende, udgør mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

I regeringens ghettoplan er både Korskærparken og Sønderparken omfattet - Korskærparken på listen over de såkaldt "hårde" ghettoer, mens Sønderparken er på listen over udsatte områder.

I Sønderparken møder det undren, at de nyrenoverede boliger er kommet tilbage på en af socialministeriets lister. Sønderparken kom af ghettolisten for et par år siden.

- Som formand for en afdelingsbestyrelse er jeg forundret over, at et velfungerende område som Sønderparken er kommet i spil igen på en ny "ghettoliste", altså en liste over udsatte boligområder. Den nye plan fra regeringens side virker desværre helt malplaceret, og vi har i den forbindelse ikke iværksat eller påtænker at gøre noget anderledes, end det der allerede gøres i området i dag, oplyser afdelingsformand Mikael Paasch.

Han pointerer, at der er et højt tryghedsindeks i Sønderparken i lighed med i Korskærparken.

- Vi har en generel god integration i området og kan ikke umiddelbart tilslutte os den del af udspillet, der vil tvinge familiers børn i daginstitution eller forhindre familiesammenføringer, som der også er på tale i regeringens udspil, konstaterer Mikael Paasch.

Sønderparkens beboere bliver efter regeringens udspil også omfattet af reglerne om familiesammenføring. Hvis man bor i området, kan man ikke opnå familiesammenføring.