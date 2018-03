Kloden rundt

USA: To af Hollywoods mest profilerede skuespillere, Matt Damon og Ben Affleck, slår et slag for ligestilling i filmbranchen. Deres fælles filmselskab, Pearl Street Films, vil fremover sætte et minimumskrav for, hvor mange kvinder og minoriteter, der skal være med i film, som selskabet producerer. Meldingen kommer, efter at skuespillerinden Frances McDormand i sin Oscar-takketale opfordrede til mere ligestilling i filmbranchen og nævnte de såkaldte "inclusion riders". Ved "inclusion riders" kan de store skuespillere og skuespillerinder tilføje et krav i deres kontrakt, om at kvinder og minoriteter skal repræsenteres tilstrækkeligt både foran og bag kameraet. (ritzau/BBC)