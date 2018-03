Uddannelse

Fredericia: En eller to elever på Fredericia Gymnasium kan forvente, at hammeren falder, fordi de har snydt med terminsprøven.

Det oplyser rektor Poul Erik Madsen, efter at et nyt overvågningssystem afslørede elevernes snyd.

It-systemet afslørede, at 10 elever undervejs i terminsprøven besøgte hjemmesider eller søgetjenester, der på forhånd var blevet erklæret forbudte i prøvesammenhæng.

- Men kontrollen viser også, at de fleste besøgte de forbudte steder i så få sekunder, at de ikke har kunnet bruge dem til noget, siger Poul Erik madsen.

Men de sidste ser ud til at have udnyttet de forbudte sider til decideret at snyde. Det drejer sig om én eller to elever.

- Og når der snydes, er der selvfølgelig sanktioner, forklarer Poul Erik madsen.

Sanktionerne varierer fra advarsler til bortvisning.

Det nye overvågningssystem installeres ved prøvens begyndelse og afinstalleres ved prøvens slutning. Systemet er blevet testet på 19 skoler rundt om i landet.