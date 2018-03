Middelfart Kommune er ved at udarbejde en plan for, hvordan man sikrer de mest livsvigtige arbejdsopgaver under strejke og lockout. Men konflikten vil gøre ondt, siger kommunaldirektør Steen Vinderslev.

Nordvestfyn: Den aktuelle situation med sammenbrud i overenskomstforhandlingerne og varsel om lockout fra den ene side af forhandlingsbordet samt strejke fra den anden side giver lige nu travlhed i Middelfart Kommune. Her arbejdes der således med at afdække konsekvenserne for alt fra affaldshåndtering til børnepasning og ældrepleje, fremgår det af en pressemeddelelse fra kommunen. - Der er ingen tvivl om, at borgerne kommer til at mærke det på deres hverdag, hvis det ender med strejke og lockout. Det bliver en svær situation for alle - og jeg tror ikke, der er nogen, der synes, det er ønskværdigt. Men vilkåret ved strejke og lockout er, at der er arbejde, der ikke bliver gjort. Det skal vi igennem på en ordentlig måde - med respekt for processen og alle involverede, udtaler kommunaldirektør Steen Vinderslev i pressemeddelelsen. Mens de varslede strejker kan træde i kraft fra 4. april, så modtog kommunerne mandag varslerne om lockout fra KL. Det betyder, at de kan træde i kraft fra 10. april.

Udarbejder nødberedskab