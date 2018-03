Vissenbjerg/Glamsbjerg: Nu skal det være slut med frustrerede skolepatruljer og bilister, der ikke vil følge patruljernes anmodninger om at stoppe. Glamsbjergskolen og Vissenbjerg Skole får fodgængertryk, lysregulerede overgange, der giver grønt lys for gående, når der trykkes på en knap.

Et par elever fra skolepatruljen på Glamsbjergskolen fortalte i efteråret om bilister, der ikke reagerede med at stoppe, når de gjorde tegn til at de skulle, og skolen har flere gange anmodet Assens Kommune om hjælp til at løse problemet. Nu sker der så noget. Assens Kommune afsætter årligt en mio. kroner til trafiksikkerhedsprojekter, ideer og ønsker kan komme både fra institutioner, borgere og kommunen selv. Og der er nok at tage af, omkring 70 denne gang. Men valget faldt altså på at gøre skolevejen lidt mere sikker for eleverne i Glamsbjerg og i Vissenbjerg, samt at lav en vendeplads for skolebussen ved Gummerup Skole.

Fodgængertrykket i Glamsbjerg placeres ikke præcis der, hvor skolepatruljen står i dag. Det kan ikke lade sig gøre, da der er for mange udkørsler tæt på. I stedet vil det nok blive længere mod syd, men stadig tæt på skolen, at man vil kunne krydse ind over dens arealer, oplyser Jimmy R. Christensen, trafikingeniør i Assens Kommune.

I Vissenbjerg fodgængertrykket på Søndersøvej ved Svanevej. Først skal projekterne dog omkring politiet, og der skal indhentes tilbud, men det skulle kunne lade sig gøre at få dem etablere før sommerferien, vurderer Jimmy R. Christensen.