Svendborg: Snart er navnet på idrætsforeningernes paraplyorganisation i Svendborg historie. Mandag aften er der repræsentantskabsmøde, og her er der lagt op til, at man lægger det gamle navn i graven og erstatter det med et nyt.

Det afslører Preben Juhl Rasmussen, der er formand for det, der formentlig kun kort tid endnu kaldes for Svendborg Idræts Samvirke (SIS).

- Vi vil gerne følge med udviklingen, og vi synes, at det der med at hedde "Samvirke" er blevet lidt støvet og gammeldags, siger formanden.

Fremover skal organisationen i stedet hedde "Sport og Idræt i Svendborg", og det er der særligt en praktisk grund til, forklarer Preben Juhl Rasmussen.

- Vi har drøftet det et par gange i bestyrelsen i løbet af året og er kommet frem til det navn. Det betyder, at vi kan bibeholde de tre bogstaver SIS, siger han og tilføjer, at to tredjedele af medlemmerne skal godkende forslaget på mandag, inden navneændringen kan træde i kraft.