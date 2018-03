Kerteminde: Kerteminde Kajakklub har fået sig lidt af et "luksusproblem". Kajakklubben er inde i en rivende udvikling, og det er både godt og skidt. Antallet af medlemmer er nu 350, og det er rigtig godt - men medlemstallet giver problemer med opbevaring af kajakker, skriver kajakklubben til kommunen i en ansøgning om at måtte opstille to containere på Kerteminde Marina som en midlertidig løsning.

Det er 20-fods containere med de udvendige mål 6,06 meter i længden, 2,44 meter i bredden og 2,59 meter i højden. Det er vigtigt for klubben at finde en løsning her og nu, og to containere vil dække behovet, nævnes det i ansøgningen. På sigt, når man engang kender den egentlige havneplan, højvandssikring og stormsluse, vil klubben søge om opførelse af kajakstalde, a la dem man har ved Søsportcentret. Disse planer vil blive drøftet med Kerteminde Sejlklub, så også deres planer kan arbejdes ind. Men da planerne for havnen har lange udsigter, er kajakklubben nødsaget til at finde alternative og midlertidige løsninger, skriver den. - Vi håber inderligt, at Kerteminde Kommune vil hjælpe os med en midlertidig tilladelse til at opstille to containere. Vi er ret ligeglade med, hvor containerne skal placeres, men selvfølgelig gerne have dem i nærheden af vand og klubhus i vores rosæson, og i vintersæsonen kan de fint placeres langt væk fra klubhuset, nævnes det. Klubben lover, at de to containere vil fremstå pæne og rene - og man skal gerne lakere dem i en ønsket farve. /EXP