Kerteminde: Selv om der er langt op til høje procenter, har den udbredte brug af hjertestartere sikret, at flere danskere overlever hjertestop. Nu kan man høre nærmere om Hjerteforeningens betydning ved en generalforsamling i Hjerteforeningen torsdag 15. marts kl. 19 i Kerteminde Kirkes Kulturhus. Hvilken betydning skal Hjerteforeningen have i Kerteminde for sundhed & forebyggelse, støtte til hjerte-kar-syge og pårørende, kurser i førstehjælp og hjertestartere? Skal Hjerteforeningen bidrage, er det vigtigt med en frivillig lokal samarbejdsgruppe i Kerteminde, hedder det i et oplæg. /EXP