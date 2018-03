Indtil kort før jul var Nature Energy ejet af otte fynske kommuner. Siden er gasselskabet blevet solgt til et konsortium. Ejerkredsen ligger nu fast, efter at Sampension har købt sig ind.

Det danske pensionsselskab Sampension bliver det tredje ben i det konsortium, der overtager Nature Energy. Det har i et stykke tid stået fast, at det odensebaserede selskab skulle sælges af de otte fynske ejer-kommuner. Onsdag blev ejerkredsen så fuldendt. Nature Energy Nature Energy blev etableret i 1979, dengang under navnet Naturgas Fyn.Siden da har virksomheden været ejet af otte fynske kommuner. Nu er Nature Energys kommercielle aktiviteter solgt til tre investorer, mens infrastrukturen er overtaget af staten.



Nature Energy har over 60.000 gaskunder. Virksomheden fortsætter med at have hovedsæde i Odense. Det oplyser direktøren for Nature Energy, Ole Hvelplund. Han er ikke i tvivl om, at det er gode nyheder: - Nature Energys muligheder er blevet styrket gevaldigt. Nu har vi fået tre ejere ind, som er velkonsoliderede og kan komme med den kapital, der er brug for, for at fortsætte den vækst som vi har haft de seneste fire år, siger direktøren. - Det er afgørende for, at vi kan fortsætte den vækst og bygge en virksomhed op her i Odense, som kan vokse og skabe arbejdskraft her på øen. Så det er meget glædeligt, fortsætter han. “ Det er afgørende for, at vi kan fortsætte den vækst og bygge en virksomhed op her i Odense, som kan vokse og skabe arbejdskraft her på øen. Ole Hvelplund, direktør for Nature Energy.

Godt med lokal investor

Salget af Nature Energys kommercielle aktiviteter er nu desuden endeligt effektueret. Udover Sampension består de nye ejere af Pioneer Point Partners og Davidson Kempner. Ole Hvelplund er glad for, at konsortiet også får nationalt islæt: - Det er altid rart at have en dansk investor med, når man også har udenlandske investorer inde, siger direktøren. Ejerne har en plan om at gøre Nature Energy til en international aktør, hvad angår grøn omstilling af gasnettet i Europa. Nature Energy er den største danske producent af biogas, og det er en vej, som virksomheden har tænkt sig at fortsætte ad. Den ambition vil Sampension være med til at understøtte: - Store dele af Europa er i gang med at gøre gassen i gasnettet grøn, og prognoser fra European Biogas Association viser, at der i 2030 vil være 15 gange så meget biogas i det europæiske gasnet end i dag, forklarer Hasse Jørgensen, administrerende direktør i Sampension, i en pressemeddelelse. - Vi vurderer, at vi sammen med de øvrige investorer kan give Nature Energy de bedste muligheder for at erobre en stor del af det potentiale og konsolidere virksomhedens position, som Europas største producent af biogas til gasnettet, fortsætter han.

Ingen betydning for forbrugerne