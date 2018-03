Fredericia: En kvindelig beboer i en lejlighed i Gothersgade vågnede natten til onsdag op ved at en rude i stuen blev knust. Kvinden skyndte sig ind i stuen, men kun for at se skyggen af en gerningsmand forsvinde over gaden og ind i en baggård. Tyven havde snuppet en PH-lampe fra kvindens vindueskarm.

- Hun har desværre ikke kunnet give et nærmere signalement af gerningsmanden, siger Arno Rindahl fra Patruljecenter Syd.

Det er langt fra første gang, at en tyv knuser en rude og laver selvbetjening af designer-effekter indenfor rækkevidde, og derefter stikker af.