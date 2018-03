Flemming Jensen har skrevet et nyt lystspil til sig selv og Ulf Pilgaard. Flemming venter på scenen over for publikum, men Ulf dukker ikke op..

Anmeldelse: Fredericia-Middelfart Teaterforening stod tirsdag aften bag forestillingen Mig og Ulf i Lille Sal. Det blev hurtigt klart, at Ulf ikke var dukket op, måske sad han i en trafikprop eller noget andet forhindrende. At ringe til ham kunne ikke lade sig gøre, da han har hemmeligt nummer. Hvad gør man så? Jo, på scenen var jo foruden Flemming den unge suffløse Amalie. Hun tilbyder frejdigt at udfylde ventetiden og spille rollen som Ulf, indtil han kommer. Og det får hun lov til.. Mig og Ulf Tekst : Flemming JensenMusik: Lars FjeldmoseScenografi: Kirsten BrinkMedvirkende: Flemming Jensen og Amalie FjeldmoseSpiller også onsdag d. 14. marts 19.30 Scenografien er enkel. En baggrund, som skifter farve. Foran et rundt bord og et par stole plus en buste af ukendt oprindelse. I disse omgivelser udspilles resten af komedien i form af sketches og gamle revynumre i forskellige længder og med forskelligt indhold.

Mini-musical

Det er klart, at Amalie ser anderledes på tingene. Hun stiller spørgsmål til de gamle tekster og læser dem på en ny måde. Og det er faktisk sjovt. Og synge kan hun også. Så godt og meget at Flemming Jensen også har kaldt sit stykke The mini-musical. Selv gør han jævnligt brug af det, vi kender ham for, nemlig distræte fortalelser, det at sluge ord, så det bliver halve sætninger. Forfjamskethed kan man kalde det. Amalie derimod siger tingene direkte og uden omsvøb. Det bliver et sødt møde mellem de to. Som der står et sted: Helt ny, spændende konstellation, når ældrebyrden møder iPad-generationen.

Ingen kedsomhed