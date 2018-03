82-årig keramiker fra Asperup er én af fem, der har leveret tallerkener, skåle, krukker og kander til det nye Noma. Et stort stykke arbejde, som har krævet en stor fysisk indsats - ikke mindst i at fremstille glasuren, der blandt meget andet indeholder ingredienser fra Røjle samt fra naboens brændefyr.

- Da jeg blev pensioneret, fik jeg tid til at gøre noget ved keramikken. Jeg brugte mine idéer på børnene, da jeg arbejdede. Men jeg savnede at have med børn og keramik at gøre, så i 1998 startede jeg Billedskolen i Middelfart, fortæller den 82-årige keramiker.

Togskinnerne er væk, men huset bærer stadig tydeligt præg af at være en tidligere station. Keramikværkstedet er etableret i det, der tidligere var et cykelskur.

Om Noma Noma er en international kendt gourmetrestaurant, der første gang slog dørene op i København for 15 år siden. Restauranten blev til i et samarbejde mellem kokkene Clays Meyer, Rene Redzepi og Mads Refslund. I 2005 fik spisestedet, der specialiserer sig i nordisk mad, sin første Michelin-stjerne og to år efter modtog den endnu en stjerne. Men trods succesen valgte ejerne sidste år at lukke restauranten med det mål for øje at genåbne den i nye rammer på Christianshavn. I den forbindelse mistede restauranten begge sine stjerner. Til det nye Noma, der er åbnet, har man skabt et helt nyt udtryk - og i forhold til service er det fem forskellige keramikere, der har stået for designet - heriblandt danske Astrid Schmidt fra Asperup. De øvrige er norske Anette Krogstad, canadiske Janaki Larsen, danske Finn Dam Rasmussen og Hjorts Fabrik på Bornholm ved Karina Skibby. De har tilsammen leveret cirka 6000 stykker keramik til restauranten i tre forskellige temaer for at matche de tre sæsonmenuer: Ocean for vinter, Plant for sommeren og Forest for efteråret.

- Jeg gik i min ungdom på keramisk linje på Kunsthåndværkerskolen i København i et år, men måtte opgive af økonomiske grunde. Så blev jeg lærer og underviste i 21 år på Østre Skole i Middelfart og senere på Friskolen i Middelfart, hvor jeg efterfølgende blev leder. Alle årene underviste jeg blandt andet i formning, fortæller den nu for længst pensionerede lærer, der bor i det, der engang har været stationen i Asperup.

Keramikeren laver egentlig kun keramik for sin egen skyld. Fordi hun godt kan lide at dreje. Hun laver kun brugsting, og nogle gange kan skåle, fade, krukker og vaser godt hobe sig lidt op, for hun sælger kun af det en gang i mellem og mest ved forårsudstillingen på Asperupgaard.

Men på et tidspunkt manglede hendes søn, der er møbelsnedkersnedker, dog lidt pynt til sit showroom i København, og han fik nogle af sin mors genstande med for at pynte lidt op - og det fik vidtrækkende konsekvenser. For her kom tilfældigvis en designer forbi, der bemærkede, at der stod noget fint keramik. Hun fik kontakt til Astrid Schmidt og aflagde hende et besøg i værkstedet i Asperup.

- Hun fortalte mig, at hun skulle finde inventar til en restaurant i København, og jeg tænkte, at det nok var sådan et lille spisested i en sidegade. Da hun så var på vej ud af døren, siger hun: "Det er til det nye Noma", fortæller Astrid Schmidt, der gav designeren nogle stykker keramik med tilbage til København, så de kunne kigge nærmere på det.