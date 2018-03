1 / 2

Formand for Fredericia Motorbådsklub, Lars Nielsen, fik tirsdag aften fuld opbakning til at gå i clinch med politikere, myndigheder og ADP A/S for at få stoppet gentagne støvgener fra industrihavnen. Han tager kampen for begge søsportsklubber, for Fredericia Sejlklub skal bruge kræfterne på at få økonomien til at hænge sammen, hvilket blandt andet kan betyde, at de siger farvel til deres del af sejlerhuset, som de i dag deler med motorbådsklubben. Arkivfoto: Mette Mørk