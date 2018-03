NFL-spiller Adrian Peterson må kigge sig om efter et nyt job, efter at Arizona Cardinals har fritstillet ham.

NFL-holdet Arizona Cardinals har smidt stjernerunnningbacken Adrian Peterson på porten.

Det bekræftede klubben sent tirsdag aften dansk tid.

32-årige Peterson kom til Cardinals i 2017-sæsonen i et trade fra New Orleans Saints, som han skrev kontrakt med efter ti år som en af Minnesota Vikings' helt store stjerner.

Han leverede et par gode præstationer for Cardinals og imponerede blandt andet med 134 yards og to touchdowns i sin debut for klubben.

Generelt var der dog langt mellem de helt store kampe fra Petersons side, og over hele sæsonen blev det i gennemsnit blot til 3,4 yards, hver gang han løb med den ovale bold.

Adrian Peterson kom ind i verdens bedste liga i amerikansk fodbold i 2007, da han blev valgt som nummer syv af de tilgængelige collegespillere det år i draften.

Syv gange er han valgt til Pro Bowl, der er kampen for de bedste spillere sidst på sæsonen.

En anden profil, der må kigge sig om efter et nyt arbejde, er wide receiveren Jordy Nelson, der i en årrække har været et af quarterback Aaron Rodgers' yndlingsmål i Green Bay Packers.

- Jordy Nelson er en af de store spillere, der har været i Packers. En fantastisk spiller og fantastisk for lokalsamfundet. Han vil blive savnet, og vi ønsker ham det bedste, siger general manager Brian Gutekunst ifølge holdets Twitter-profil.

32-årige Nelson blev valgt i draften af Green Bay Packers i 2008 og var blandt andet med til at vinde Super Bowl 45.