Svendborg: Cirka 300 elever fra fynske folkeskoler mødes fredag i Midtbyhallen i Svendborg og giver gratis koncert.

Børnene kommer fra de såkaldte blæserklasser, der er et fag under den obligatoriske musikundervisning i nogle af de fynske folkeskole, hvor eleverne over en periode på et til to år lærer at spille på blæseinstrument.

Hvert år afholdes workshop for blæserne, hvilket kulminerer med en koncert, og i år sker det i Svendborg med musikskolen som vært.

Koncerten begynder klokken 12.30 i Midtbyhallen og er gratis at overvære. (heng)