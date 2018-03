Svendborg: I denne uge vil du måske rende på sydfynske skoleelever, der render rundt med deres smarttelefoner fremme - også i skoletiden. 4.-7. klasseselever fra kommunens skoler deltager således i den årlige mobilfilmskonkurrence Edit24. Den begyndte godt nok for et par uger siden, men det er først blevet Svendborg-elevernes tur til at lave deres bidrag her i uge 11.

I alt 3200 elever og lærere fra Fyn deltager i konkurrencen, hvor de selv står for at filme og producere korte film.

En vinderklasse kåres til Den Fynske Galla, der foregår den 6. april i Scala Svendborg. (heng)