Elevformand: Unge er for sløve til at ville have indflydelse på deres eget liv

Demokrati: Hvorfor gør vi skoleelever ikke mere for at få indflydelse på vores hverdag? Hvorfor er der ikke flere demokratiske og elevinddragende tiltag i grundskolen?

Det er spørgsmål, jeg tit stiller mig selv.

Jeg mener, at vi danske grundskoleelever er blevet for gode til at brokke os og samtidig er for dårlige til at tage initiativ til medbestemmelse. Det tegner skidt, eftersom det er lige præcis på skoleområdet, vi burde være bedre til at engagere os og gå op i, hvordan vi kan være med til at skabe den gode skoledag.

Gennem en undersøgelse, der er blevet lavet i 24 forskellige lande, er der blevet målt på tre ting - elevindflydelse, hvor meget eleverne rent faktisk ved om politik og samfundsforhold, samt om vi elever har lyst til at engagere os. Ifølge undersøgelsen scorer Danmark rigtig højt med hensyn til viden omkring politik samt demokrati, men når det kommer til elevindflydelse og elevdemokrati, ligger vi helt nede på en 21. plads internationalt set.

Som elev ser jeg to forklaringer på dette problem. Den ene er, at der ikke er nok elevinddragende koncepter og tiltag, der kan gøre det muligt for os rent faktisk at være inddraget. Det andet, at vi elever heller ikke selv får taget ret meget initiativ. Jeg er selv formand for flere elevforsamlinger, og jeg må indrømme, at jeg savner, at flere havde lyst til at engagere sig. Jeg savner nogle flere ildsjæle blandt eleverne, der ikke kun ved en masse omkring politik og demokrati, men også nogen, der brænder for at gøre en forskel for vores hverdag.

Det er os, der er eksperterne, når det kommer til vores hverdag - det er os, der ved, hvor skoen trykker. Derfor er det så utroligt vigtigt, at elever har mulighed for at have indflydelse og dertil selv at tage initiativet til det. Vi, elever, har nemlig en stemme. I mine øjne er elevernes stemme den allervigtigste, når det kommer til skolepolitik og grundskolens struktur. For det kan simpelthen ikke give mening, at dem, der beslutter, hvordan vi skal leve vores liv gennem hele vores barndom, ikke engang selv har været skoleelever i flere år.

Med flere tiltag vil flere have følelsen af, at den skole, de går på, er en skole, de har været med til at forme. Indflydelse er ikke noget man får, men noget man tager.

Jeg vil gerne have, at eleverne tager initiativ og kæmper for at blive hørt, og at de voksne på skoleområdet tager initiativ til at høre eleverne.