Ghettoudspil er en pind til de vestlige værdiers ligkiste

I anledning af regeringens ghetto-udspil har Hitzbut Tahrir udsendt en kritisk pressemeddelse, som af flere grunde er læseværdig. Meddelelsen er slet ikke ueffen ; den er både velformulret og begavet vinklet. Den islamistiske organisation må have opgraderet sin PR-afdeling.

Som bekendt hylder Hitzbut Tahrir kalifatet og ønsker staten Israel udslettet. Men i Meddelelsen slår organisationen sig op som ivrig forsvarer af retsstaten og de principper, den bygger på. Det næste bliver vel, at Hitzbut Tahir går i brechen for me-too bevægelsen! Mindre morsomt og mere bekymrende er det, at pressemeddelelse afspejler, at gheto-planen i den grad er vand på de ekstreme islamisters mølle. Nu kan de for alvor spille offer kortet.

Islamisterne rekrutterer proselytter på et skærpet modsætningsforhold til det omgivende samfund. Ghetto-planen, burka forbuddet, imam-loven som begrænser de religiøse trossamfunds ytringsfrihed og masseovervågning af danske familier underbygger islamisternes fortælling om en dybtgående religiøs kamp mellem dem og os. I realiteten eksisterer der en uheldig alliance mellem de mest formørkede tilhængere af et forbud mod burka og islamisterne, der kan gejle hinanden op. Men selvfølgelig kan man vælge at sige: Fred med det- så må vi håndtere Hitzbut Tahrir på anden vis.

Min bekymring går da også først og fremmest på, at alle regeringens tiltag for at ramme, ydmyge og genere muslimer i virkelighedens verden er pinde til de vestlige værdiers ligkiste. Tolerance, retten til at være forskellig, ytre sig som man vil og friheden til at klæde sig på som man har lyst til går fløjten. Det er kun en skærpende omstændighed, at regeringen i denne bestræbelse støttes ivrigt af Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Danmark har færre migranter end mange andre europæiske lande og de praktiske problemer, de giver, kunne løses uden store armbevægelser. Hvor er politikere der evner at holde hovedet koldt og ikke løber efter den seneste meningsmåling blevet en mangelvare.

I stedet prøver regeringen, DF og Socialdemokratiet at tegne et alarmerende billede af flygtningesituationen - som skal tjene til at retfærdiggøre, at Danmark nærmest sættes i undtagelsestilstand. Det seneste ghetto-udspil er en del af den fortælling. Samtidig med at partierne sætter alt dansk først; jævnfør Socialdemokratiets tese om, at Danmark skulle være verdens bedste opfindelse. Det, vi ikke kender, og det udenlandske bliver nedgjort. Tag Mette Frederiksen brug af London som et skræmme-eksempel på et multikulturelt samfund, vi ikke ønsker os. Uanset at London i virkeligheden bør være et forbillede med tolerance og ordentlighed. Frem til næste valg vil retorikken i udlændingepolitikken blive yderligere skærpet med krav om nye forbud og såkaldte stramninger. Kønt bliver det ikke at se på.