Onsdagsord: At arbejde med idræt er som at indrette et soveværelse

Af: Christoffer Riis Svendsen

Klumme: Vi bruger cirka en tredjedel eller mere af vores liv i soveværelset. Og det meste af den tid bruger vi i vores seng med at sove. Jeg bruger mere tid på at være involveret i idrætten. Som ansat, som frivillig og som udøver. Og da jeg blev spurgt, om jeg kunne tænke mig at være klummeskribent, tænkte jeg, at det måtte være med min profil indenfor idrætten som udgangspunkt. Det vil også være naturligt for mig at skrive om, og jeg vil prøve at komme med mine personlige oplevelser og betragtninger. Blå bog Christoffer Riis Svendsen 45 år, født og opvokset på Gl. Havn i Fredericia. Har boet i byen hele livet på nær et enkelt år i København.Er gift og har to børn på 9 og 12 år.



Har dyrket idræt hele sit liv og været igennem et utal af idrætsgrene.



Blev frivillig som voksen. Er bl.a. uddannet idrætslærer og har arbejdet med idræt i 17 år. Som underviser, konsulent og projektleder. På idrætsdaghøjskole, i kommune og i flere forskellige af idrættens organisationer.



I 10 år frivillig leder i Samvirkende Idrætsklubber Fredericia (SIF), de seneste fem som formand.

Og nu til det med soveværelset...For mig er der en række elementer, der skal være til stede for, at der kan skabes idræt. Og mit billede af det er som et soveværelse. Selve rummet - soveværelset - er de overordnede rammer. De love, regler, tilskudsmodeller vi har at agere under. Det er ikke så ofte, at man gennemrenoverer sit soveværelse, så derfor skal det fungere godt og praktisk i hverdagen. Man kan selvfølgelig give det en gang maling med nogle år imellem for at friske det op. Og i alt fald trænger det til at blive støvsuget jævnligt. Det er sundt at få luftet ud for at have et godt indeklima.

Sengen er fundamentet i soveværelset - det er vores idrætsfaciliteter. Den er altafgørende for, at vi kan blive ved med at stå op hver dag og fungere og præstere. Det er på sengen, vi restituerer og kommer os efter skader. Det er på sengen, at børn vokser og udvikler sig. Og hvis sengen ikke er god nok, får vi problemer - fysisk og mentalt. Sengen kan have flere former, størrelser og tykkelser. Nogle vil have en fast og hård seng, andre vil helst have en blød. Nogle har brug for en elevationsseng med god støtte. Og nogle forsøger at komme i så mange forskellige som muligt. For det meste kan vi ikke selv flytte rundt på sengen, og vi skal have hjælp med den. Dynen er breddeidrætten - dejlig stor og varm. Den kan virke blød og tryg, og være tung og klam. Man kan mase den og slå i den, men mængden er alligevel den samme. Dynen kan rystes og hænges til luftning, og bagefter føles den som en ny - let og luftig. I Danmark bruger vi dyne. Og jo selvfølgelig er der nogle, der foretrækker et vattæppe, og enkelte nætter kan man undvære den, hvis vi er så heldige at opleve Indian summer.

Puden er sport - eliteidræt med konkurrencen i fokus. Puden betyder meget og forskelligt for rigtigt mange mennesker. Puden har mange funktioner og er meget personlig alt efter, hvilken målgruppe bruger den. Som udøver kan den være stor eller lille, fast eller blød. Puden kan være fyldig eller flad, så den må foldes, før den støtter og virker efter hensigten. Som tilskuer er puden behagelig at have under sig, når man sidder på lægterne eller støtter ryggen i sofaen. Trænere, klubber og idrættens organisationer gør et stort nummer ud af, at der er det rigtige indhold i puden. Et godt mix af de rigtige egenskaber, og at den holder længe. Der bliver lagt mange ressourcer i at finde de rigtige puder.