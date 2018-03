Stormøde

Vejlby Sogn: 80 mødte frem på Kirstinebjergskolen i Bøgeskov, da foreninger og institutioner inviterede til stormøde om fremtiden for Vejlby, Egeskov, Bøgeskov, Trelde og Østerby tirsdag aften.

Sognets nye fællesråd med folk fra Trelde Gymnastik- og Idrætsforening, den lokale FDF-kreds, Bøgeskovhallen, Vejlby Sogns Menighedsråd, Børnehuset Bøgeskov, skolen, Vejlby Sogns Beboerforening og lejlighedsvis også Dagli'Brugsen Egeskov, den lokalt bosatte ejendomsmægler Niels Henrik Billund og andelsboligforeninger og grundejerforeninger i området stod bag mobiliseringen.

For hvordan øger man bosætningen, styrker sammenhængskraften og finder nye fælles idéer?

Det kom arbejdsgrupper med en masse forslag til, efter at formanden for Fredericia Kommunes demokrati- og borgerudvalg Christian Jørgensen (V), formanden for by- og planudvalget Steen Wrist Ørts (S) og kommunens stabschef for politik og kommunikation Charlotte Walkusch havde holdt oplæg.