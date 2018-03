Elsebeth Schou Larsen er personlig rådgiver hos Danske Bank, og hun er en af de bankrådgivere, som kommer ud i klasselokalerne for at fortælle eleverne om økonomi. Hun har senest besøgt 8.d på Rosengårdskolen.

Hvad fortæller du eleverne om, når du i forbindelse med Pengeugen er gæstelærer på skolerne?

- Det handler om, at vi gerne vil lægge grundstenen til en god økonomi hos de unge. Jeg snakker blandt andet med dem om, at de måske fik nogle penge i konfirmationsgave. Og har de stadig nogle penge tilbage på kontoen som en opsparing, eller hvis de alle er blevet brugt, hvad har de unge så brugt pengene på. Så kommer vi også ind på, at de om ikke så lang tid skal flytte hjemmefra. Og det er jo dyrt, der er både indskud og forsikringer, som man skal kende til - og man skal selv købe bestik og håndklæder. Det koster alt sammen penge, og derfor er det en god ide for dem at spare op allerede nu.

Hvordan oplever du, at eleverne tager imod dine oplæg?

- Jeg oplever, at der er en del ting, som sætter sig fast hos dem. Når vi taler digital sikkerhed med dem, så er der mange af eleverne, som allerede er opmærksomme på, at man kan bruge Trustpilot, eller at man kan se efter den grønne hængelås for at tjekke, om en hjemmeside er sikker. Når jeg er færdig med et oplæg, spørger jeg også altid eleverne, hvad det bedste var, og om der var noget, jeg kunne gøre anderledes. Og de fortæller oftest, at det er spændende at høre om.

Hvad får du ud af at være gæstelærer?

- I mit job hos Danske Bank laver jeg faktisk ikke andet end at rådgive unge mennesker om økonomi, så det var oplagt for mig at være med i Pengeugen. For mig giver det utrolig god mening, hvis jeg kan være med til at gøre en forskel, så de unge kommer økonomisk godt på vej. Det er utroligt vigtigt. Så det er simpelthen drømmejobbet for mig.