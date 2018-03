krise

Inden for de seneste år er medlemstallet gået fra over 400 til aktuelt 110. Fredericia Sejlklub mener, at det koster medlemmer, at det ifølge ADP A/S strider mod EU-regler at kræve medlemsskab i søsportsklubberne for at have bådplads i lystbådehavnen.

Sanddal: Med 110 betalende medlemmer i Fredericia Sejlklub, kan udgifter og indtægter ikke nå sammen. Hvert år vil klubben spise 100.000 kroner af egenkapitalen, der aktuelt er på 330.000 kroner, og dermed er kursen sat mod lukning, hvis man ikke tager drastiske skridt og får vendt udviklingen. Det dystre billede malede klubbens afgående kasserer John Middelboe for medlemmerne i Fredericia Sejlklub tirsdag aften. Hæder for års indsats Godt 50 medlemmer deltog tirsdag aften i generalforsamling i Fredericia Sejlklub.



Formand Peter Thomsen og kasserer John Middelboe aflagde deres sidste beretninger og regnskab.



De to har været en del af bestyrelsen i Fredericia Sejlklub i årevis.



Begge har ydet en kæmpe indsats, som medlemmerne i aftes hyldede dem ved at gøre dem til æresmedlemmer.



Med æren følger hæderstegn og et portræt på væggen i klublokalet.



Formandsskabet udgøres fremover af Peter Lund Lorentzen og Morten Cederberg.



Nyvalgt til bestyrelsen er Lars Lindholm og Nicolai Astrup Petersen. Han kunne ikke fremlægge et budget i balance, men stillede sammen med bestyrelsen forslag om at opsige klubbens lejemål hos ADP A/S i det sejlerhus, som blev opført i forbindelse med en omfattende renovering af lystbådehavnen. - Det er driften, der skal hænge sammen. Det er vores 330.000 kr., vi skal beskytte, så vi skal spare. Det koster os 50.000 kroner om året plus driftsudgifter at leje lokalet på Jesper Banks Vej. Hvis vi i stedet samler aktiviteterne i de klublokaler, vi har etableret til ungdomssejlerne, kan vi spare samlet 30.000 kroner årligt, fremlagde John Middelboe. “ Man har et problem, der rækker dybere end et budget på et regneark. Kritisk kommentar under generalforsamlingen Forslaget mødte både opbakning og kritik, men efter en lang debat fik bestyrelsen generalforsamlingens mandat til at opsige lejemålet, hvis det skønnes nødvendigt. Det skal indgå i arbejdet med at få lagt et budget, der hænger sammen.

Borgmester havde ikke tid

Besparelsen på husleje og drift kan imidlertid ikke alene løse de økonomiske udfordringer. Ifølge det budget, som blev fremlagt for medlemmerne, vil der være et gab på 118.000 kroner mellem indtægter og udgifter i 2018. - Nu har bestyrelsen fået mandat til at opsige lejemålet, og det vil hjælpe en del, men det er ikke nok. Situationen er kritisk, og det har vi forsøgt at komme i dialog med borgmesteren om. Det har ikke været muligt at få et møde i stand, for borgmesteren har travlt, har vi fået besked om fra kommunen. Det beklager vi meget, siger Peter Thomsen, som har været formand og en del af bestyrelsen i FS i mange år. Han trak sig på generalforsamlingen og overlod roret til Morten Cederberg som ny formand. Sejlerne ville gerne have haft borgmesteren i tale for at forklare problemets kerne, som de ser den. - Siden ADP A/S overtog lystbådehavnen har der været et havneregulativ om, at man skal være medlem af en af søsportsklubberne for at have en bådplads. Det krav er der mange bådejere, der ikke lever op til, og ADP har fortalt os, at man ikke kan forfølge det. De har meddelt mig, at det strider imod EU-regler at stille det krav, fordi der er tale om en kommunalt ejet havn. Og er der problemer med os, så laver de bare havneregulativet om, siger Peter Thomsen.

Tre rykkere uden reaktion