3,2 milliarder. Så mange reklamer fjernede Google fra sin tjeneste sidste år, fordi de stred imod mediegigantens retningslinjer.

Det er næsten en fordobling fra året før, og stigningen skyldes, at Google er blevet bedre og hurtigere til at opspore de ulovlige reklamer.

Det forklarer Jessica Stansfield, der er direktør for Googles globale produktpolitik i Europa, Mellemøsten og Asien.

- Det skyldes de investeringer, vi har lavet i vores teknologi og ansatte for at sikre, at vi kan opspore flere ulovlige reklamer, siger hun.

Teknikkerne til at omgå Googles grænser er under konstant udvikling, forklarer Jessica Stansfield.

Det lykkedes dog Google at fjerne, hvad der svarer til flere end 100 ulovlige reklamer i sekundet sidste år.

Kategorien for, hvilke typer af reklamer som overtræder Googles retningslinjer, er bred. Den dækker både over reklamer for såkaldt malware, der er skadelig software, våben samt visse typer politisk indhold.

Inden for de specifikke områder varierer lovgivningen fra land til land, og den bliver der taget hensyn til, når grænserne sættes, forklarer Jessica Stansfield.

Nogle gange går spændet dog videre end den lokale lov.

- Vi prøver ikke på at begrænse ytringsfriheden, vi prøver bare at sige, at der er bestemte typer af indhold, som vi ikke vil tjene penge på, og dem beskriver vi i vores politikker, siger hun.

Hvor Google i 2017 satte særligt ind over for clickbaiting, vil puljen af indhold, der til en vis grad ikke må reklameres for, blive udvidet med bitcoins og andre investeringer i uregulerede og spekulative finansielle produkter.