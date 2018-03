Nu handler det om at kigge fremad og ikke dvæle for meget ved skuffelsen over at være ude af Champions League.

Sådan lyder det fra Manchester Uniteds manager, José Mourinho, efter at have set sit hold tabe med 1-2 til Sevilla på hjemmebane i turneringens ottendedelsfinale.

Den første kamp i Spanien var endt 0-0, og dermed er den engelske storklub noget overraskende færdig i mesterligaen.

- Vi har en kamp i weekenden, så vi kan ikke være kede af det i mere end 24 timer. Det er fodbold, ikke verdens undergang, siger José Mourinho ifølge uefa.com.

Efter den målløse kamp i Sevilla var begge hold nervøse for at blotte sig i returkampen.

Kampen åbnede sig derfor først for alvor, da indskiftede Wissam Ben Yedder bragte Sevilla foran et kvarter før tid.

Få minutter senere gjorde han sig endegyldigt til aftenens helt med scoringen til 2-0.

- Det første mål var vigtigt, ikke blot på grund af resultatet i den første kamp, men også på grund af kampens forløb. Vi scorede ikke, og Sevilla fastholdt bolden og kontrollerede dermed kampen.

- Vi havde en god chance for at score, men de lavede et mål, og fra det øjeblik blev det hele mere ophedet. Det andet mål gjorde det umuligt, konstaterer José Mourinho.

Hans hold møder Brighton i FA Cuppen lørdag aften.