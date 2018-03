Der bliver under ingen omstændigheder opført en etageejendom på seks etager på hjørnet af Enggade og Odensevej i Kerteminde. Det løfte gav formand for Miljø- og Teknikudvalget, Jesper Hempler, flere gange tirsdag aften, da han var indbudt til et protestmøde mod byggeprojektet.

Kerteminde: - Der er ikke basis for at gennemføre projektet, for der er ikke politisk opbakning til det, gentog formand for Miljø- og Teknikudvalget, Jesper Hempler igen og igen, da han tirsdag aften var inviteret til protestmøde mod planerne om at bygge et seksetagers lejlighedskompleks på hjørnet af Enggade og Odensevej.

- I kan godt spare underskriftsindsamlingen, for det her bliver ikke til noget, fortalte Jesper Hempler de 14 fremmødte borgere, der ellers havde bekendtgjort, at de ville starte en underskriftsindsamling mod projektet.

Hvad der så skulle ske på grunden, som ejes af den lokale byggematador Peter Henriksens firma DS Bolig, havde Jesper Hempler ikke noget klokkeklart bud på.

- Den eneste beslutning, vi egentlig har taget, det er, at vi har besluttet at inviterede idemanden og bygherren til et møde til nærmere dialog.

Det møde bliver afholdt 10. april, hvor Miljø- og Teknikudvalget i forvejen holder møde.