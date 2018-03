Som Brian Lorenzen, medlem af bestyrelsen for Svendborg Håndboldklub, mindedes før kampen, var det godt syv år siden, de to klubbers bedste herrehold sidst mødtes i et skarpt opgør. Det var i 2. division i 2010/11 efter GOG's konkurs i januar 2010 og den deraf følgende tvangsnedrykning til 2. division, hvor Svendborg HK også befandt sig.

- Vi tabte vist dengang, som det lød fra Brian Lorenzen med et skævt smil.

Svendborg går benhårdt efter at klare frisag i 2. division, selv om tingene ser noget sorte ud lige nu. Det fastslår Brian Lorenzen med tilføjelsen:

- Vi har spillet godt på det seneste, så selvfølgelig tror vi på det. Hvis vi rykker ned, er det en ny situation, som vi så må tage stilling til på det tidspunkt - og i givet fald arbejde videre ud fra.

I kampprogrammet blev opgøret kaldt "arvefjendeopgør, lokalopgør og derby".

- Kært barn har mange navne. Sådanne opgør er med til at skabe opmærksomhed - håndbolden på hele Sydfyn lever af den slags kampe. Helt nede fra U10 og op til seniorholdene betyder de lokalopgør noget specielt. Vi byder GOG velkommen i dag vel vidende, at vi står som David, der slås mod Goliath - som OB, der møder Real Madrid, som der stod i programmet.

Wagn Ivan Pedersen, tidligere journalist på sportsredaktionen på Fyns Amts Avis med GOG som speciale, var på plads i Svendborg Idrætshal. Som han sagde:

- Vi tager det hele med!

Wagn Ivan Pedersen har mange minder om intense lokalopgør mellem de to klubber, hvor de to hold var mere lige - blandt andet da Svendborg rådede over nu afdøde Henrik Gerster.

Under indløbet blev spillerne fra de to klubber flot fulgt ind af Svendborg HK's U8 og U10.

Svendborg-træner Kenneth Lindegaard havde en klar melding til sine spillere i omklædningsrummet umiddelbart før kampen:

- Gå nu ind og gør det til en fest!