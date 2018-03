Pokaldræberne fra HC Odense slog for anden gang i år et højere rangerende hold ud, da FIF blev besejret klart af HC Odenses kommende 1. divisionshold.

Håndbold: HC Odense vader i succes i denne sæson. Det odenseanske herrehold sikrede sig i fredags oprykning til 1. division, og i pokalturneringen har HC Odense trods status af 2. divisionshold allerede vist, at de godt kan bide skeer med højere rangerende hold.

I fjerde runde slog HC Odense 1. divisionsholdet Otterup ud med en sejr på 27-23, og HC Odense sendte tirsdag aften endnu et hold fra 1. division ud. I pokalturneringens femte runde vandt HC Odense hjemme i Dalum 27-20 over FIF, der er bundhold i 1. division. Men FIF tabte i søndags trods alt kun med et mål til Otterup.

- Det blev en rimelig komfortabel sejr. Vi er et hold, der gerne vil være på et niveau til midten af 1. division, siger Thomas B. Jørgensen, formand for HC Odenses herrer.

HC Odense kom foran 6-5 og førte ved pausen 12-8. I anden halvleg trak hjemmeholdet yderligere fra til 19-13, 22-14 og 27-17, inden FIF fik pyntet lidt til sidst til slutresultatet 27-20.

Topscorere for HC Odense blev Andreas Banggaard med fem mål, Christoffer Werenberg og Casper Juul med hver fire og Mark Aamann og Lasse Laursen med hver tre mål.