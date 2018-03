Basketball: Svendborg Rabbits fik revanche for februar-nederlaget på 73-75 hjemme til bundholdet Stevnsgade i februar, da Rabbits tirsdag aften i holdets sidste kamp i Basketligaens grundspil tog til Nørrebro i København og vandt 86-81 over Stevnsgade.

Dermed slutter Rabbits på sjettepladsen med otte sejre og 13 nederlag og kan gå ind til kvartfinalerne mod Næstved med to sejre som afslutning på grundspillet.

Der var comeback til Jacob Enevold Jensen. Den 215 cm høje centerspiller spillede sin første kamp i tre måneder for Rabbits, efter at han fik en fod i skridtet i overtidssejren over Næstved den 13. december. Jacob Enevold spillede 12 minutter og blev noteret for fire point og tre reboundsd.

Kun Harding Nana sad udenfor hos Rabbits, men den stærke forward fra Cameroun ventes klar til den første kvartfinale mod Næstved på mandag.

Topscorer for Rabbits blev den amerikanske forward Michael Moore med 21 point. Den 21-årige guard Mathias Kelly spillede en god kamp og bidrog med 17 point. Mikkel Plannthin scorede 12 point, Terrell Harris 11 og Sebastian Åris 9 point.

Efter en lige start kom Rabbits foran 13-9 og vandt første periode 21-14.