Et tæt opgør i Holstebro endte med sejr på 32-31 til TTH Holstebro over Århus Håndbold.

Tirsdag aften mødtes TTH Holstebro og Århus Håndbold i 23 spillerunde i 888 Ligaen.

Kampen bød på stort drama, hvor udeholdet fra Århus Håndbold med to spillere i overtal kunne udligne i kampens sidste angreb.

Det var dog målmand Simon Gade fra TTH Holstebro, der blev aftenens helt store helt, da han med en redning i sidste øjeblik sikrede en sejr til Holstebro på 32-31.

Mandskaberne fulgtes ad gennem hele kampen, hvilket også kunne aflæses på pausestillingen, der lød på 17-17.

I starten af anden halvleg så Århus Håndbold dog ud til at have et større overskud end hjemmeholdet, og det så flere gange ud til, at udeholdet ville trække sig sejrrigt ud af opgøret.

I stedet var det dog i sidste ende Holstebro, der fik kæmpet sig til de to point.

Med nederlaget missede Århus Håndbold en mulighed for endegyldigt at sikre sig en plads i slutspillet.

Omvendt lægger TTH Holstebro med sejren pres på Aalborg Håndbold på femtepladsen. TTH har nu tre point ned til nordjyderne.

Aalborg skal onsdag forsøge at holde fast i forhåbningerne om at slutte på fjerdepladen, der giver et point med over i slutspillet, når holdet møder bundproppen TM Tønder.