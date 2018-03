Én vil gerne købe dyrt tøj, en anden vil købe en telefon. Pengeuge 2018 er i fuld gang, og personlig rådgiver hos Danske Bank Elsebeth Schou Larsen har besøgt 8.d på Rosengårdskolen i Odense for at forklare om økonomi.

- Det passer godt, når eleverne er i udskolingen. Og i 8. klasse er der enkelte, som begynder at få et fritidsjob, så økonomi bliver meget relevant for dem. Og i udskolingen skal vi begynde at klæde dem på til at blive gode samfundsborgere, og derfor er emner som SKAT og økonomi en livslæring, som de kan bruge i fremtiden, forklarer Jonas Dahl.

8.d har brugt en del timer inden Elsebeths besøg på at forberede sig, for økonomi kan være en svær størrelse at forstå. Men lige netop i ottende klasse er eleverne i den alder, hvor de skal til at tage vigtige beslutninger omkring deres økonomi, forklarer elevernes klasselærer Jonas Bø Dahl.

Elsebeth Larsen spørger ud i klassen, hvad der sker, når man bliver 18 år gammel.

Én rækker prompte hånden i vejret og siger, at man så må tage et lån. Det var ikke lige det svar, bankrådgiveren havde håbet på, selvom eleven ikke tager fejl.

Elevens svar afføder en snak om, at det ikke er en skam at tage et lån, men som ung skal man passe meget på med at optage et lån.

- Lav en opsparing i stedet, siger Elsebeth Larsen.

Hun vil gerne have elevernes tankegang væk fra straks at ville optage lån og i stedet få dem til at lægge penge til side i stedet, hvis de gerne vil købe dyre ting.

- Hvis man gerne vil tage et lån, når man skal flytte hjemmefra, fordi man ikke har råd til indskuddet. Så siger den unge måske til mig, at hun gerne vil låne 20.000 kroner af banken, og at hun kan betale 2000 kroner af på lånet hver måned. Så kan jeg finde på at spørge, hvorfor har du så ikke lagt 2000 kroner til side om måneden allerede nu og på den måde sparet op. Det ville have været bedre, end hvis du skal låne alle de penge af banken, forklarer Elsebeth Larsen til klassen.

En af drengene i klassen sidder nede bagved og halvråber, at det altså tager for lang tid at spare op. Elsebeth spørger ham, hvad hans drøm er at kunne købe. Nyt tøj forklarer han - af dyre mærker som det amerikanske Supreme og italienske Gucci.

- Men det kan man jo også spare op til, forklarer Elsebeth Larsen.