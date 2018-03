Regnskab

Trods hårde tider for branchen har skokoncernen Ecco leveret et historisk godt regnskab. Især fremgang i det asiatiske marked og i nethandlen får æren for en rekordstor omsætning, mens det halter med at få fat på de amerikanske kvinder.

Ecco: Det har vist sig som en god idé for familien bag Ecco at overlade tøjlerne til en person uden for familiekredsen. I hvert fald har Steen Borgholm nu leveret et rekordstort regnskab, efter han overtog posten som administrerende direktør efter stifter Karl Toosbuys svigersøn, Dieter Kasprzak, i maj 2017. Tirsdag aften kunne Ecco nemlig præsentere et årsregnskab for 2017 med en omsætning på 9,5 milliarder kroner og et overskud på 1,4 milliarder kroner før skat. Dermed overgik koncernen lige nøjagtig det hidtidige rekordår fra 2015, hvor overskuddet var cirka tre millioner kroner mindre, mens omsætningen siden dengang er steget med 150 millioner. Årsregnskab fra Ecco Den sønderjyske skokoncern Ecco fik i 2017 et overskud på 1,4 milliarder kroner før skat mod 1,3 milliarder kroner i 2016. Det slår lige akkurat resultatet i 2015, der dog stadig er størst, når man ser på overskuddet efter skat.



Omsætningen nåede i 2017 op på 9,5 milliarder kroner mod 9,3 milliarder kroner i 2016.



Omsætningen i 2017 fordelte sig med 43 procent i Europa, Mellemøsten og Afrika, 35 procent i det asiatiske område og 22 procent i Amerika.



Ecco har nu globalt mere end 21.000 ansatte og er tilstede i 90 lande.



På verdensplan er der 2232 selvstændige Ecco-butikker.



Ecco er en dansk skoproducent med base i Sønderjylland.



Den familiejede koncern blev stiftet i 1963 i Bredebro af Karl Toosbuy.



I dag ejes virskomheden af Karl Toosbuys datter, Hanni Toosbuy Kasprzak.



Administrativt bliver selskabet styret fra hovedkvarteret i Bredebro i Sønderjylland, mens det meste af produktionen foregår i udlandet. - Vi er rigtig godt tilfredse med resultatet. Vi har oplevet fremgang i indtjeningen og har skabt en række af de forandringer, der skal sikre, at Ecco også i fremtiden kan være succesfulde. Det er svært at sige andet, end at det er rigtig godt, når man leverer det bedste resultat nogensinde, siger Eccos administrerende direktør, Steen Borgholm.

Boomer på nettet

Eccos vækst skyldes især fremgang på det asiatiske marked. Ved udgangen af 2017 udgjorde Asien 35 procent af omsætningen. Året før var tallet på 32 procent. Især i Kina, der er Eccos største marked, bliver der solgt flere sko end nogensinde før. “ Vi sælger og vækster i de rigtige kanaler - gennem vores egne butikker, partnerbutikker og gennem vores nethandel. Steen Borgholm, direktør i Ecco - Generelt har Asien en positiv udvikling som forbrugermarked. Vi har et stærkt brand og en stærk positionering i Asien, så vi rider med på bølgen og tager fordel af den positive udvikling. Asien udgør en større og større del af vores salg, siger Steen Borgholm. Men det er ikke kun de mange asiatiske købere, der skaber store overskud hos Ecco. Skoproducenten har også fået bedre fat på det russiske marked, der engang var selskabets største. Og så har succes i Eccos egne butikker modvirket en ellers kedelig tendens i branchen. For på trods af, at skoindustrien er presset, og flere skobutikker må dreje nøglen om, lykkedes det Ecco at øge omsætningen med knap 0,2 milliarder kroner i forhold til 2016. Det skyldes udover succesen i Asien, at der bliver solgt mere i Eccos egne butikker og gennem onlinehandel. Samlet er handlen i de to kanaler steget med 21 procent, og i Eccos webshops er salget alene steget med 47 procent. - Vi sælger og vækster i de rigtige kanaler - det vil sige gennem vores egne butikker, partnerbutikker og gennem vores nethandel. Vi sælger de rigtige produkter de rigtige steder, og det giver selvfølgelig en værditilvækst, siger Steen Borgholm.

Satser på kvinder i USA