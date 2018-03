Barcelona-anfører Andrés Iniesta er tvivlsom til onsdagens afgørende returopgør mellem Barcelona og Chelsea i Champions Leagues ottendedelsfinale.

Midtbanespilleren er ude med en forstrækning, som han pådrog sig i topkampen i La Liga mod Atlético Madrid.

Barcelona-anføreren var dog med til en let træningssession mandag, hvilket giver Barcelona-træner Ernesto Valverde forhåbninger om, at han kan nå at blive klar til den vigtige Champions League-kamp.

- Vi må se, hvordan han klarer den i den sidste træningssession, og så må vi tage en beslutning der.

- Det er klart, at når så stor en kamp skal spilles, så har spillerne det med at risikere mere for at spille. Vi skal så vurdere, om risikoen er for stor, siger Valverde ifølge AP på et pressemøde tirsdag.

Det er ikke svært at forstå, hvorfor Valverde gerne vil have Iniesta tilbage til returkampen. Barcelona-anføreren har det nemlig med at gøre ondt på Chelsea, når de to mandskaber står over for hinanden.

I 2009 mødtes de to klubber i semifinalen i Champions League, hvor Iniesta scorede til 1-1 i returkampen og dermed sendte Chelsea ud af Champions League i semifinalen.

I 2012 scorede Iniesta også mod Chelsea i en returkamp mod Chelsea - igen i en semifinale, og i klubbernes seneste opgør 20. februar havde den 33-årige også en afgørende fod med i kampen.

Han lagde således op til Lionel Messis udlignende 1-1-scoring.

Hvis Iniesta ikke bliver klar til onsdagens opgør, bliver det ikke let for Valverde at finde en afløser.

Philippe Coutinho kan ikke spille, fordi han allerede har spillet for Liverpool i denne sæsons Champions League.

Andre Gomes, som erstattede Iniesta, da han blev skadet mod Atlético Madrid, har haft svært ved at overbevise klubbens fans om sine kvaliteter, og Paulinho har også kæmpet med formen på det seneste.

Hovedpersonen selv udelukker ikke, at han bliver klar.

Lørdag lagde han et billede op på Twitter, hvor han selvtrænede. Til billedet skrev han: "Tættere på, dag efter dag".

Om han bliver klar til kamp, står klart, når kampen fløjtes i gang onsdag 20.45 på Camp Nou i Barcelona.