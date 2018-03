Efter mediemeldinger om at en russisk Putin-fjende mandag blev fundet død i London, siger britisk politi, at et dødsfald i London, der efterforskes af en antiterrorenhed, ikke er knyttet til et angreb med nervegift 4. marts.

Politiet blev kaldt til en bolig på Clarence Avenue i New Malden, der ligger i det sydvestlige London, mandag klokken 22.46 lokal tid.

En mand blev fundet død på adressen.

- Årsagen til dødsfaldet bliver i øjeblikket behandlet som ikke kendt. Der er ingen beviser, der peger i retning af, at det er knyttet til hændelsen i Salisbury, siger politiet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

En antiterrorenhed blev sat på opgaven for en sikkerheds skyld på grund af de personlige forbindelser, som manden menes at have haft. Politiet opgiver manden til at være i 60'erne.

Myndighederne vil ikke oplyse et navn, da manden ikke er endeligt identificeret.

Britiske medier skriver, at den døde mand er 68-årige Nikolaj Glusjkov.

Han bor netop på Clarence Avenue, og han var ven med den afdøde oligark Boris Berezovskij. Glusjkov døde ifølge venner mandag aften i London. Det fremgår af opslag på Facebook, skriver avisen The Guardian.

Glusjkov var i en periode finansdirektør i det russiske luftfartsselskab Aeroflot, og han arbejdede desuden for Berezovskijs bilfirma LogoVAZ.

Den russiske oligark blev i 1999 uvenner med Vladimir Putin, som dengang var russisk premierminister, og han bosatte sig i Storbritannien, skriver The Guardian.

Nikolaj Glusjkov blev tiltalt for hvidvaskning og bedrageri. Efter en fængselsstraf i Rusland fik Glusjkov politisk asyl i Storbritannien.

Han vidnede i 2011 i en sag imod oligarken Roman Abramovitsj, som havde et godt forhold til den politiske ledelse i Moskva, skriver den britiske avis.