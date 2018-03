øvelse

Der blev begået fejl under øvelserne på henholdsvis AGA A/S og DS Schmit tirsdag, og dermed blev der sat fokus på områder, der skal trænes og detaljer, der skal forbedres.

- Det er fejlene, vi lærer af til den dag, vi måske står på virksomheden i en skarp situation. Derfor har det været rigtigt godt at komme ud at besøge virksomhederne på denne måde, så både de og vi har kunnet sætte fokus på områder, vi skal være særligt opmærksomme på, siger leder Claus Olsen fra TrekantBrands operativeafdeling.

Taulov: Både virksomheder og brandfolk fra TrekantBrand i Fredericia og beredskabsstyrelsen havde på forhånd håbet, at der ville ske fejl under dagens øvelser på AGA A/S og DS Schmit på C.F. Tietgensvej - Og det gjorde der.

Fra begge virksomheder deltog egne røgdykkere i de to øvelser, og det fungerede optimalt. Begge virksomheder blev klar over vigtigheden af, at der er et uddannede interne folk parat til at hjælpe til med lokalkendskab, når beredskabet rykker ind.

Inde på AGA blev det klart, at en enkel ting som et kort over virksomhedens indretning er en vigtig detalje at kunne dele med beredskabet.

- Virksomheden havde et kort, og det skal indsatslederen have udleveret med det samme. Vi fik også drøftet, hvordan man mest hensigtsmæssigt tager imod beredskabet, som virksomhederne nu vil lægge ind i deres planer, siger Claus Olsen.

Grundlæggende gav øvelsen beredskabet og virksomhederne et indblik i hinandens arbejde og fra begge sider var der begejstring for øvelserne.

- Det har været udbytterigt fra begge sider og det vil være oplagt at gentage det med andre virksomheder. Både gamle virksomheder, som måske har fået ny indretning eller nye folk, og nye virksomheder, hvor det vil være en god måde at lære dem at kende, siger Claus Olsen.