Læserbrev: Langelandsredaktionen bringer den 13. marts et citat fra driftsleder Bjarne Hansen, Skovsgård, hvor han udtaler, at nu skal der være økonomi i økologien. Al respekt for det.

Men også en bemærkelsesværdig oplysning, eftersom at Danmarks Naturfredningsforening tilsyneladende har drevet Skovsgård i snart 40 år underforstået med underskud i den økologiske periode? Artiklens journalist får endda nævnt i overskriften; at nu er der økonomi i driften på Skovsgård. Den eneste hardcore faktaoplysning i artiklen er dog, at der er solgt 45 lam.

Samme avis hudfletter ofte virksomheders regnskaber på Svendborg-siden. Må jeg foreslå, at man bruger samme grundighed, når man skriver om Danmarks Naturfredningsforenings landbrugsdrift. Man kan næppe forvente, at foreningen selv bringer fakta frem. Driften af Skovsgård omtales ofte som et fyrtårn på Langeland. Det vigtigste ved fyrtårne, er at de kan ses!