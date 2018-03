Faaborg-Midtfyn: Er der ikke nogen derude, der vil være formand for Turistforeningen for Midt- og Sydfyn?

Det er det store spørgsmål lige nu, efter det ikke lykkedes at få valgt en ny formand på generalforsamlingen mandag.

Charlotte Stiller har været formand i to år, men stopper nu, fordi hun ikke længere kan afse tiden til formandsposten, da hendes far er alvorligt syg, og hun vil gerne kunne dedikere noget mere tid til ham.

Foreningen havde inden generalforsamlingen haft snøren ude for at finde en kandidat til formandsposten. Både Egeskovs direktør, Henrik Neelmeyer, og Øhavsmuseets direktør, Peter Thor Andersen, var blevet spurgt, men begge takkede nej.

- De ville begge være perfekte til formandsposten, men jeg kan jo godt forstå, at de begge har rigeligt at se til i deres job i forvejen og er nødt til at lægge deres fokus dér. For eksempel står Øhavsmuseet jo over for store udfordringer med nyt landskabsmuseum og så videre, siger Charlotte Stiller.

- Men det er da ærgerligt, at vi ikke har kunnet finde en ny formand. Nu vil bestyrelsen bruge den kommende tid på at lede efter en ny formand. Hvis det ikke lykkes, vil bestyrelsen konstituere sig med en formand udpeget blandt de nuværende seks medlemmer af bestyrelsen. Og så skal der vælges en ny formand på næste års generalforsamling, forklarer Charlotte Stiller.