Skalbjerg: Hører du til dem, der af og til tager en indkøbstur til Tyskland - for hyggens skyld - og måske også for at få nogle billige varer med hjem, så er der nu mulighed for at tage turen i luksusudgave. I velpolstrede lædersæder, måske med et lammeskind og med ægte tæpper på gulvene - dertil er der næsten garanti for at komme i snak med de andre deltagere, for de 27 pladser i bussen er alle placeret rundt om borde.

Cubus Cubus er et enmandsselskab ejeet af Christian Tast med hjemadresse på Drejervænget i Skalbjerg.Bussen har 27 pladser.



Den kan lejes med chauffør til private arrangementer.



Desuden arrangeres som noget nyt endagsudflugter.



Udflugtsmål, priser med mere findes på hjemmesiden cubus.dk, hvor du også kan tilmelde dig turene.

Tilmed serveres der portvin og småkager undervejs til grænsebutikken.

- Bussen opfordrer nærmest til, at man falder i snak og ikke sidder og kigger ned i tablets og telefoner, siger Christian Tast, busejer, chauffør, mekaniker og alt andet i enmandsvirksomheden Cubus.

Det er fire et halvt år siden, han sprang ud som iværksætter. Andebølle Ungdomshøjskole, hvor han var lærer - og kørte bussen, når turen gik ud af huset - gik konkurs, så han måtte finde på noget andet.

- Jeg ville gerne starte noget op, men vidste ikke hvad. Så jeg puttede alt, hvad jeg har gjort og kunne i en gryde og drejede rundt. Jeg har kørt bus i 30 år, siden jeg var 25, så det måtte gerne være noget med en bus, fortæller Christian Tast.

Bussen - med klaver - fandt han i Hjallerup. Den havde fungeret som VIP-bus for håndboldklubben DH Nordjyske.