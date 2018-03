Et forslag om tillæg til en kommuneplan samt en ny lokalplan vedrørende Sønderskov 2 i Tranekær gik glat igennem under behandling i kommunalbestyrelsen mandag. Det vil give mere plads til Segway Langeland.

Tranekær: Forud for et punkt på dagsordenen for kommunalbestyrelsesmøde i mandags om udvidelse af Segway Langelands arealer i Tranekær har der været gennemført en miljøvurdering, ligesom et forslag om at tilpasse lokalplan 128 for området har været sendt i offentlig høring.

Og det var nærmest en formsag at godkende dels et tillæg til den eksisterende kommuneplan samt et forslag til den eksisterende lokalplan for området.

Formand for Teknik-, Trafik- og Miljøudvalget, Bo C. Nissen, stod i byrådssalen for sagsfremstilling, som var kortfattet.

- Man vil inddrage nogle marker til Segway, og det er en god idé. Mere har jeg ikke at sige til det, og hvis det bliver et ja, vil det være dumt at sige nej til lokalplan 128, der hænger sammen med det, sagde han.