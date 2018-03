I småbørnsfamilieforeningen SAMFO oplever man, at muligheden for at få tilskud til at passe sit barn selv kan være dét, der afgør, hvor børnefamilier vælger at slå sig ned. Foreningen så gerne, at alle kommuner skulle tilbyde ordningen.

Som bestyrelsesmedlem af småbørnsfamilieforeningen SAMFO oplever Sofie Toftegaard, at muligheden for at få tilskud til pasning af eget barn er et vigtigt parameter, når børnefamilier skal vælge, hvor de vil bo:

- Vi ved, at mange simpelthen tjekker: Har kommunen det her tilskud? For det er virkelig dét, der kan gøre, om man kan udleve den drøm, som det er for mange, at få et ekstra år med sit barn. Så det er helt sikkert noget, folk kigger efter - især blandt vores medlemmer og i segmentet af ressourcestærke, veluddannede forældre. For det er ofte dem, der ønsker at hjemmepasse, siger hun.

I foreningen ser de også eksempler på, at tilskuddet giver familier mulighed for at flytte til den anden ende af landet, selvom kun den ene forælder har fået job.

- Så kan den anden gå hjemme med barnet, og det giver både familien tid til at lande et nyt sted og tid til, at den anden forælder finder et arbejde, siger hun.