I Svendborg Kommune var formand for børne- og ungeudvalget Henrik Nielsen (K) med til at indføre tilskud til pasning af eget barn - men nu frygter han, at ordningen bliver afskaffet på grund af besparelser.

Svendborg Kommune indførte tilskud til pasning af eget barn fra den 1. januar 2015, og siden da er antallet af forældre, der bruger ordningen, steget støt. I 2015 var det gennemsnitlige tal 18 "helårsbørn", men pr. den 1. marts i år hedder taller knap 40.

Henrik Nielsen (K), formand for børne- og ungeudvalget i Svendborg Kommune var initiativtager (hvilket hans kone fremhævede i hans berømte valgvideo fra sidste års kommunalvalg):

- Det er sådan, at lovgivningen giver mulighed for, at man kan få tilskud til, at - om jeg så må sige - "hvem som helst" kan passe dit barn - men det er op til den enkelte kommune, om forældre selv skal have mulighed for at passe deres barn med tilskud. Vi synes, det var en god ide, at familierne får den mulighed selv, siger han.

Og erfaringerne er gode:

- Jeg har personligt snakket med flere, der benyttet sig af ordningen, og den har haft en stor betydning for dem. For det har givet dem mulighed for at trække sig ud af arbejdsmarkedet og være sammen med deres børn i en længere periode, end hvis man kun har barselsorlov med videre, siger han.