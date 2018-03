Egebjerg: Per Mahler Jensen fra Stenstrup er bedst kendt for sit store engagement i Egebjerg Mølle, som han de seneste år har været med til udvikle til at blive et naturrum og gøre det til et sandt fyrtårn for Sydfyn.

Indsatsen bliver han nu hædret for af Danske Andelskassers Bank, der på dets aktionærmøde tildelte Andelskasseprisen til Per Mahler Jensen, som udover en statuette modtog 5000 kroner.

- Egebjerg Mølle er et eksempel på, at hvis man tror på idéen og holder ved, så skal det nok lykkes, lød det i prismodtagerens takketale.

Per Mahler Jensen, der er formand for Egebjerg Møllelaug og også tidligere har været nomineret til Fyns Amts Avis' initiativpris for sit arbejde i Egebjerg Mølle, var i øvrigt ikke eneste prismodtager fra egnen til aktionærmødet, der blev afholdt i Svendborg Idrætscenter.

Åbyskov Forsamlingshus kunne således også lade sig hædre og modtog bankens "Sammen kan vi mere"-pris. En pris, som kom med en check på 15.000 kroner. (heng)