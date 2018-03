43-årige Peter Sommer udgiver med "Elskede at drømme, drømme om at elske" et herligt skizofrent album, hvor bandet Tiggerne og duoen Bremer/McCoy bidrager på hver deres halvdel.

Ingen anden dansk sangskriver end Peter Sommer kan lægge fra land med ordene "Jeg springer ud som optimist, det føles som at desertere". Især ikke på et hamrende melankolsk piano-fundament med Palle Hjorth som afsender.

Peter Sommer har hidkaldt det fortrinlige rockband Tiggerne til at bistå med de første fem sange på albummet, mens den i denne sammenhæng elektronisk funderede jazzduo Bremer/McCoy står for albummets sidste fem sange, der tydeligvis har et andet udtryk.

De to relativt forskellige halvdele gør i høj grad "Elskede at drømme, drømmer om at elske" til et album, som giver markant større afkast, hvis man hører det fra ende til anden. Man skal ikke. For der er mange glimrende sange, der enkeltvis er interessante at gå på opdagelse i. Men den helt store belønning oplever man ved at tage hele rejsen med Peter Sommer som lyrisk kaptajn på en udgivelse, man både kan elske og drømme til. Eller drømme om at elske til.

Åbningsnummeret "Skønne spildte kræfter" er blandt Sommers bedste sange til dato. Og når man bliver fortrolig med titelsangen"Elskede at drømme, drømmer om at elske", "Fremmede i tiden" med et formidabelt, rørende børnekor samt den bistert rockende "Bittersød natskygge" kan man konkludere, at flere af sangene har kvalitet og substans til at blive holdt op med de bedste Sommer-sange.

Mens forrige album "Alt forladt" udsprang af en skilsmisse, er "Elskede at drømme, drømmer om at elske" skabt i helt andre omgivelser, hvor Peter Sommer har genfundet kærligheden og er indkapslet i en kernefamilie.

Det betyder ikke, at det nye album er klinisk renset for tvivl, angst eller frustrationer. Det betyder blot, at man fornemmer et mere dybtliggende fokus på kærlighed, som især springer i ørerne på "Sand kærlighedhistorie", hvor Peter Sommer konkluderer, som kun han kan: "Jeg tog dig for en omvej. Du tog mig hjem".

Det er ikke kun Tiggerne og Bremer/McCoy, som leger med. Mikael Simpson får eksempelvis lov til at bidrage med vemodig mundharpe på "Ny chauffør", hvor en sørgmodig synthesizer-klang også rammer lige i hjertekulen.

At begynde at remse de sproglige fortræffeligheder op ville kræve flere linjer, end der er til rådighed. Men det ville være unfair ikke at fremhæve den eminente hilsen til CV Jørgensen med linjen "Læn dig ud over kanten med de stynede nerver". Eller den iøjnefaldende "Letter fra den grønne gren - lander på en anden en" i "Ny chauffør" samt den humoristiske og meget sigende "Ser tilbage uden anger på high-fives, som man aldrig rammer".

Man kunne opsummere det lyriske niveau med de to sidste linjer på albummet, hvor Peter Sommer synger: "Det, du virkelig gav, som nogen virkelig har". Sjældent har Peter Sommer givet så meget som på "Elskede at drømme, drømmer om at elske". Sjældent har jeg som lytter fornemmet, at jeg får foræret så megen velovervejet vellyd og livsvisdom fra dansk sangskriver.