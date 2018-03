Terrariet i Vissenbjerg går i offensiven for at vise, at krybdyrene hverken er ulækre, slimede eller særligt giftige

Vissenbjerg: Synes du, at krybdyr er nogle slimede, ulækre og giftige skabninger, så tager du fejl. Slimede er de med garanti ikke. Giftige - jo nogle er, men gennem udviklingen er de blevet mindre og mindre giftige. Og risikoen for at få et slangebid i naturen er omtrent lige så lille som at vinde den store gevinst i Lotto. Ulækre - det er måske en smagssag - men hvis du vidste mere om den nytte, de gør i økosystemerne og i medicinalforskningen, ville du måske se anderledes på det. Terrariet Terrariet har siden åbningen i 1973 haft hjemme på Kirkehelle i Vissenbjerg.Her kan man se over 100 arter af krybdyr og padder, mange af dem er truede i naturen.



Besøger man Terrariet kan man af og til opleve dyrepasserne fortælle, man kan overvære fodring nogle af dyrene og er man heldig kan man også selv være med til at fodre giftslangerne.



Terrariet havde sidste år omkring 32.000 besøgende.



Tilbyder også skoletjeneste enten ved at modtage besøg af skoleklasser eller ved at rykke ud på skolerne med et lille udvalg af stedets dyr.



Man kan også få guidede ture og holde børnefødselsdag på Terrariet.



se www.terrariet.dk Det er i hvert fald, hvad man satser på i Terrriet i Vissenbjerg, der vil sætte ind på at sælge den anden historie om krybdyrene. - Vi skal gøre dyrene spændende. Fortælle, at uden slanger, ville vi blive invaderet af mus og rotter. I tropiske egne er der nogle steder vildt farlige slanger, men risikoen for at blive bidt er som at spille lotto og vinde den store gevinst, siger direktør Morten Jørgensen. Det kan være svært at hamle op med en nuttet og bamset panda, erkender han. - Men vi har arter, der er mere truede, for eksempel skildpadder, som der kun er 500 tilbage af i verden, siger han. Som første skridt i promoveringen af de af nogle gange uglesete dyr er en professionel video, hvor dyrepasser Jonas Caspersen fortæller om alt det, de også er.

Fascineret fra barnsben

Selv har han været fascineret af krybdyr, siden han som barn kom på besøg hos sine bedsteforældre i Vissenbjerg. Her besøgte han Terrariet, men fandt også salamandre og tudser i branddammen sammen med sin bedstefar, snoge i komposten og stålorme i skoven. - De er så primitive, at det gør dem utroligt forudsigelige, men ikke mere end at det kan være svært at have med dem at gøre. Den sorte mamba bider helt sikkert. Det uforudsigelige og fascinerende er, hvordan man kommer til at tappe giften af den, forklarer Jonas Caspersen. Og så kommer der bare hele tiden ny viden om krybdyrene, så det er svært at nå at følge med. Lige netop det med giften, gør Terrariet et ekstra nummer ud af, for det er ofte det, der optager gæsterne.

Den nyttige gift

I "giftlaboratoriet" er den sorte mamba, kobraen og gilaøglen flyttet ind og her kan man via en skærm på væggen og sin smartphone klikke sig frem til al den viden om giften, dens farlighed og nytte, som man orker og derigennem finde ud af, at de ikke bare er modbydelige og farlige, men også gode og nyttige. Er man heldig, kan man også få lov at fodre slangerne under helt sikre forhold. - Og hvem ved, måske viser det sig en dag, at en gift kan bruges som kur mod kræft, funderer Jonas Caspersen.