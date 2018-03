For et årstid siden overtog Superbrugsen i Søndersø Dagli'Brugsen i Vissenbjerg. En helt ny butik og ny uddeler er klar til åbningsfest omkring 1. april

Vissenbjerg: Det går stille og roligt fremad. Det er meldingen fra Michael Bjerg, uddeler i Superbrugsen i Søndersø, der for et års tid siden overtog brugsen i Vissenbjerg og med nye tiltag som betjent delikatesse, frisk bagerbrød og et større sortiment af kød end normalt for en Dagli'Brugs ville forsøge at vende udviklingen i en positiv retning. Den tidligere lukningstruede brugs har det første år efter overtagelsen haft en omsætningsfremgang på 12 procent. Vi håber da på mere , men ved også godt, at det er en rejse, vi er på, siger Michael Bjerg og tilføjer, at når der er brugt så mange penge på at shine butikken op, er det også fordi man tror på projektet. Efter et langt tilløb er der 1. april agt op til åbningsfest. Det falder fint i hak med, at Casper Andersen træder til som ny uddeler. Han kommer fra en stilling som souschef gennem to og et halvt år i SuperBrugsen i Bellinge.

Fordele ved samarbejde

- Om et år skulle vi gerne ligger 12 procent over igen, og hvis vi så kan vokse minimum 10 procent om året, begynder det at ligne noget, siger den nordfynske uddeler. Fordelen ved samarbejdet med mellem de to brugser (og i øvrigt også Morud og Baardesø) er for eksempel, at er der en vare, der ikke føres i Vissenbjerg, men som de har i Søndersø, så kan den skaffes fra dag til dag. - På den måde kan vi tilbyde et meget større sortiment, end dagligbrugser normalt har. Jeg køber for eksempel også meget vin. Her ville det måske tage et år at sælge en palle, i stedet kan Casper få noget fra mig, siger Michael Bjerg.

Vil skabe mere liv