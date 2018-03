Tirsdag var der genåbning af fritidsklubben Bjergbanken i Middelfart, hvor både børn, forældre og øvrige støttere af klubhuset mødte op for at markere, at hverdagen atter melder sig.

Middelfart: Efter mere end et halvt års fravær, kunne fritidsklubben Bjergbanken tirsdag atter slå dørene op til en normal hverdag på Bjergbanksvej i Middelfart, efter dens lokaler brændte tilbage i efteråret. I mellemtiden har klubbens medlemmer blandt andet været genhuset på Lillebæltskolen i nogle måneder og har ellers derefter måtte lade sig nøje med mindre end den halve plads på Bjergbanksvej, mens de brændte faciliteter blev gennemrenoveret. Om Bjergbanken Bjergbanken er en fritidsklub, der holder til på Bjergbanksvej i Middelfart.



Den består af både en juniorklub for de børn, der går i 4.-6. klasse, og en ungdomsklub for 7. klasseselever og op. Børnene kommer primært fra Vestre og Østre skoler.



21. august 2017



Tirsdag kunne den så atter slå dørene op til en normal hverdag, hvor alle lokaler kunne tages i brug.



Nu mangler blot nogle få ting, før de er helt på plads - blandt andet vil der blive anlagt en multibane bag klubhuset af den resterende sum forsikringspenge, oplyser ledelsen.

- Det er rigtig rart, at der er liv i huset igen. Jeg kan godt mærke, at jeg har været lidt utålmodig efter at komme tilbage til der, hvor vi var. Også fordi vi havde endelig fået flere børn i klubben igen, da den så pludselig brændte, og selvom de har været rigtig rare på Lillebæltskolen, så var vi jo trods alt kun gæster, siger Gitte Hansen, der er klubkoordinator i Bjergbanken.

Medlemmer retur

Da Bjergbanken først var blevet ramt af flammer tilbage i august, stod det klart, at dens medlemmer måtte et andet sted hen og opholde sig, idet brandskaderne var for omfattende. Og det fik tilsyneladende mere end halvdelen af medlemmerne til at melde sig ud. Men inden for de seneste 14 dage, hvor der har været åbnet op ind til de nyrenoverede lokaler, fordi man har modtaget nyt inventar hertil, er der allerede sket en fremgang igen: - Vi vidste godt, at det ville få konsekvenser, at vi måtte rykke midlertidigt og derefter i en periode nøjes med den halve plads, men det har overrasket os, at vi næsten har fordoblet vores medlemstal på kun 14 dage igen. Og det er fantastisk, siger John Rasmussen, som er overordnet leder af musikskolen og ungdomsskolen i Middelfart, hvor Bjergbanken hører under. Han afslører, at fritidsklubben således er gået fra 22 til 49 medlemmer inden for de seneste to uger. Dertil skal nævnes de mange nye faciliteter, som klubhuset har anskaffet sig med forsikringspengene. - Vi har fået malet og fået sat akustiklofter op. Og så har fået lavet om på indretningen, så det primært er stueetagen, der bruges til det aktive. Og der er kommet flere hyggekroge til fordybelse. Så selvom det var forfærdeligt, at det brændte, så har det også givet en mulighed for en ny begyndelse, konstaterer John Rasmussen.

På børnenes præmisser