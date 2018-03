Assens: Det vil fortsat være brød og kager fra Assens Bageri, som er at finde i bageriudsalget i Superbrugsen i Assens.

Bagermester Brian Myntman og Superbrugsen har nemlig forlænget samarbejdet, fortæller brugsuddeler Martin Frost Jørgensen.

- Jeg er glad for det. Det er dejligt, at vi fortsætter det gode samarbejde. Det kører uændret, siger Martin Frost Jørgensen, der mener, at det er med til at trække kunder til supermarkedet på Sdr. Ringvej i Assens.

- Det er en kundeskabende aktivitet. Vi kan mærke, at det giver noget mere, at det er bageren. Det er en helt anden kvalitet i forhold til, hvad vi selv kan levere med bake off.

- Det sætter kunderne pris på, siger Martin Frost Jørgensen.