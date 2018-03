Virksomheden er dog i fuld gang med at opdyrke nye markeder uden for Danmark, blandt andet i Norge, Irland og Tyskland, og ude i produktionshallen ligger 1000 bælter klar til at blive sendt til USA.

Bosswik A/S Bosswik A/S med adresse på Højeløkkevej i Tommerup producerer bælter til mænd og kvinder. Desuden nøgleringe, seler og kortholdere.Som noget nyt har man startet en produktion af dametasker. Firmaet sælger direkte til private via webshoppen på bosswikshop.dk Al produktion foregår på fabrikken i Tommerup. Salget foregår primært i Danmark, og i mindre grad i norden. Nye markeder er under opdyrkning. P.t. er har virksomheden 19 ansatte, heraf otte i produktionen. Navnet Bosswik kommer af den lille norske by Bosvik, hvor direktør Morten Levorsens farmor stammede fra.

Her har Morten Heireth Levorsen stået bag produktionen af læderbælter siden 1989. De sælges i dag især på det danske marked under 11 forskellige navne, såkaldte private labels, og procucentens eget, Bosswik.

- Men uden at lave bælter i forvejen kunne vi ikke det her. Vi har en viden om læder og cirka 70 specialmaskiner, hvoraf mange kan bruges til taskerne, forklarer han. Samtidig slår han fast, at når det handler om den kvalitet, Bosswik arbejder i, så ville det slet ikke kunne betale sig at få tingene produceret i for eksempel Kina, hvis vi var interesserede.

Hvad får en erfaren bælteproducent til at tro, at han også kan sælge tasker og vel at mærke tasker, der ligger i prislejet 1000-5000 kroner?

Der er så lidt produktion af lædervarer i Danmark, at de sidste to såkaldte portefeuille-magere blev uddannet i 1962. Derfor oplæres alle medarbejdere på stedet. Det tager omkring to et halvt år. Læderarbejde kræver uhyre præcision. Det gælder både, når man skærer op, og stort set intet må gå til spilde, og det gælder når man syr.

Det kan Rita Hansen snakke med om. Hun er oprindelig uddannet syerske i 1970'erne, nu skal hun til at sy tasker.

- Den store ulempe er, at i stof kan man pille op, det kan man ikke her. Men de er et spændende arbejde. Der er så mange forskellige arbejdsprocesser i taskerne, at ikke to dage er ens, siger hun.

Det er lavsæson hos Bosswik lige nu. Otte er beskæftiget i produktionen, men Morten Levorsen regner med, at kunne ansætte en mere, når der kommer gang i taskeproduktionen.

- Januar til marts er lavsæson, men jeg har en forventning om, at det bliver anderledes med taskerne. Der er længere produktionstid på dem, så det giver os forhåbentlig mulighed for at sæsonudligne. Jeg vil gerne beskæftige de mennesker, vi har her året rundt. De skulle ikke så gerne søge andre steder hen, når vi ikke har arbejde til dem, siger han med henvisning til den oplæringstid det kræver at producere lædervarer.