Han ser tilbage på otte rigtig gode år i Assens.

- Vi har haft fremgang alle årene, og vi har fået skabt nogle gode afdelinger i forhold til slagter, vin, frugt og grønt. Vi har fået kunderne til at komme ned og handle hos os, for vi tog et sats, da vi flyttede for ni år siden. Det var den rigtige beslutning at flytte. Det har været godt at komme herned i helt nye lokaler. Det gav noget af et løft.

- Vi har holdt mange kundeaktiviteter og haft mange klubber, vi har været i kontakt med, og lavet donationer. I øjeblikket laver vinaftener. Det er positivt, at der har været stor opbakning til det. Det viser, at de kan lide os, mener Martin Frost Jørgensen, der overlader en brugs i god forfatning til sin afløser. I super topform, som han selv siger.

- Det er både omsætningsmæssigt og regnskabsmæssigt og personalemæssigt. Der er styr på butikken til den næste. Det er bare nye kræfter, der skal til til at kigge på det på med friske øjne.