EU skal gøre alt, hvad det kan, for at undgå en handelskrig med USA.

Og hvis USA's nye told på stål og aluminium ender med at ramme Europa, så skal EU tænke sig alvorligt om, når det skal afgøre sin reaktion.

Det siger finansminister Kristian Jensen (V), efter at EU-landene tirsdag på et møde i Bruxelles har diskuteret den nye amerikanske metaltold.

- Handelskrige er ikke noget, man vinder. Det er noget, man taber, siger Kristian Jensen.

- Man vinder på handelsaftaler. På at handle med hinanden, siger han.

USA's præsident, Donald Trump, har bebudet en told på 25 procent på importeret stål og 10 procent på aluminium.

Trump har lovet at være fleksibel over for venner af USA. Men det står ikke klart, hvordan EU kan blive undtaget for de nye afgifter.

EU arbejder i øjeblikket på en lang liste over amerikanske produkter, som skal pålægges straftold, hvis USA's metaltold rammer Europa.

Og det er en svær balancegang at finde det rigtige svar, erkender Kristian Jensen.

Han siger, at USA tabte langt flere job, end de vandt, sidst de indførte en ståltold. Det var i 2002.

- Vi vil stå i samme situation. At hvis vi blev presset til at reagere, så risikerer vi at tabe flere job, end vi vinder, siger finansministeren.

- Og derfor skal vi tænke os godt og grundigt om, siger han.

Kristian Jensen siger, at EU må stå sammen om "et fælles og fast svar over for USA".

Og selv om det vil skade EU økonomisk at gribe til modsanktioner, så skal det også overvejes, hvilket politisk signal det sender at lade være med at reagere, mener han.

- Det er lige præcis det, der er vores balancegang, siger Kristian Jensen.

Han siger, at meldingen fra Donald Trump om den nye told er et brud på verdenshandelsorganisationen WTO's regler.

- Det er vi nødt til at reagere på. Men vi skal finde ud af, hvordan vi reagerer klogt, siger Kristian Jensen.

EU's stats- og regeringschefer skal på et topmøde i Bruxelles i næste uge tale om, hvad der bør gøres for at holde den globale handel i live.