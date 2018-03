Debat: Mere erhverv på Frederiksø?

Læserbrev: Skal Frederiksø fortsat kunne rumme erhvervsmæssige virksomheder med mulige udvidelsesmuligheder, også uden for de rammer, som er indeholdt i havneplanen?

Man skal huske, at baggrunden for havneplanen var, at der skulle skabes liv på en døende Frederiksø, da der desværre kun har aktiviteter i en mindre del af de store produktionslokaler på øen.

En stor tak til det politiske flertal som valgte, at hvis der blev åbnet op for boliger, ville det fortrænge de sidste få erhvervsvirksomheder, hvorimod kulturelle aktiviteter sagtens kunne gå hånd i hånd med de erhvervsmæssige aktiviteter.

Den kloge beslutning har nu medført, at erhvervslivet fik en saltvandsindsprøjtning, der nu munder ud i, at flere virksomheder ønsker at udvide sin forretningsmodel.

I Dansk Folkeparti håber og tror vi på, at det nuværende byråd vil være lige så fremsynet og prioritere de erhvervsmæssige maritime erhverv for at bevare Svendborgs sjæl, som er det maritime erhverv.